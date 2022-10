Es ist endlich Zeit für Crash Bandicoot 4: It’s About Time bei Steam

Nun ist die Zeit für Crash Bandicoot 4: It’s About Time bei Steam endlich gekommen. Activision hat angekündigt, dass der Titel bereits am 18. Oktober bei Steam erscheinen wird. Crash Bandicoot 4: It’s About Time ist schon für alle aktuellen Plattformen erhältlich, einschließlich PCs via Battle.net. Wir hatten Crashs aktuelles Abenteuer bereits für PlayStation 4 und Nintendo Switch getestet.

Zudem hat man an einige Influencer Pizza-Schachteln verschickt, welche eine Crash-Ankündigung für den 8. Dezember teasern. Das ist der Tag von The Game Awards 2022, es ist also davon auszugehen, dass Geoff Keighley hier gemeinsame Sache mit Activision macht.

