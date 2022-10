Bandai Namco kündigt Switch-Version zu Digimon World: Next Order an

Bandai Namco und Entwickler B.B. Studio haben eine Nintendo-Switch-Umsetzung von Digimon World: Next Order angekündigt. Sie wird schon am 22. Februar 2023 in Japan erscheinen, wie die V-Jump enthüllt. Eine Ankündigung für den Westen steht aus, dürfte aber folgen.

Die V-Jump berichtet, dass die neue Switch-Version einen „Beginner Mode“ und eine „Run“-Funktionalität bieten würde – vermutlich eine Art Spulfunktion. Darüber hinaus sind noch keine Neuerungen bekannt.

Digimon World: Next Order erschien ursprünglich 2017 für PS Vita in Japan. Es folgte eine PS4-Umsetzung, die es auch nach Europa schaffte. Die neue Switch-Version basiert auf der PS4-Variante, das suggeriert die japanische Namensgebung Digimon World: Next Order International Edition.

Digimon-Producer Kazumasa Habu hatte schon vor einigen Monaten durchblicken lassen, dass man sich wieder mit der World-Reihe beschäftigt. „Wir haben viele Anfragen für eine Portierung oder ein Remake des ursprünglichen Digimon World erhalten“, sagte Habu bei der DigiCon im Februar.

„Ich ziehe das auf jeden Fall in Betracht. Aber gleichzeitig denke ich auch darüber nach, welche Wahl – Portierung, Remaster oder Remake – die beste ist“, so Habu. Es wird jetzt erstmal eine weitere Portierung von Next Order.

Der alte Launchtrailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon World: Next Order, Bandai Namco