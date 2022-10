Azure Striker Gunvolt 3 erscheint bereits nächste Woche bei Steam

Inti Creates arbeitet derzeit Schritt für Schritt daran, Azure Striker Gunvolt 3 möglichst vielen Spielern bereitzustellen. Bisher ist das 2D-Side-Scrolling-Action-Spiel für Nintendo Switch und Xbox verfügbar. Heute nun gibt es mit dem 13. Oktober den zeitnahen Steam-Termin. Die PS4- und PS5-Versionen hatten mit dem 15. Dezember auch schon einen konkreten Termin erhalten.

Derzeit ist im Rahmen des Steam Next Fest eine Demo bis am 10. Oktober erhältlich. Zu den versprochenen Features zählen 120 fps sowie natürlich alle bereits erhältlichen und kommenden Updates. Unterwegs ist insbesondere „Epilog ATEMS“. In diesem Story-Update wird der Antagonist Zed als neuer spielbarer Charakter eingeführt.

Neuer Charakter: Kirin

Das Schrein-Mädchen Kirin ist die neue Heldin des Spiels. Ihre Septimal-Kraft kann die Fähigkeiten der anderen versiegeln. Ihr Kampfstil kombiniert ein Schwert mit verzauberten Talismanen. Aber auch Gunvolt hat natürlich einen Auftritt.

Das Genre wird als Story-getriebene 2D-Side-Scrolling-Action beschrieben. Keiji Inafune nimmt wie bei den Vorgängern die Rolle des „Action Supervisor“ ein. Mit Hiroki Miyazawa kann man aber nun auf weiteres, erfahrenes Personal setzen. Der Director von Bloodstained: Curse of the Moon arbeitet als „Action Director“ an Azure Striker Gunvolt 3.

Bildmaterial: Azure Striker Gunvolt 3, Inti Creates