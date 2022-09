Suikoden: Die Macher kommentieren die Möglichkeit neuer Suikoden-Spiele

Für Suikoden-Fans ist heute ein großer Tag. Ihre Lieblingsserie ist zurück. Natürlich, nur Remaster. Aber für die meisten Suikoden-Fans ist das wohl schon genug Grund zur Freude. IGN sprach bei der Tokyo Game Show mit den langjährigen Suikoden-Entwicklern Yasuo Daikai und Takahiro Sakiyama.

IGN sprach dabei unter anderem über das Skript – das Original war voller Fehler und fragwürdiger Übersetzungen. Außerdem waren Sätze verstümmelt, was laut Daikai schlicht am begrenzten Platz in den Textfeldern lag.

„In diesem Spiel haben wir also die Größe der Dialogfelder erweitert, und das hat es uns ermöglicht, die Lokalisierung zu überarbeiten, um sie besser an die japanische Schrift anzupassen“, erklärt Daikai.

Es ist unklar, wie sehr man die Lokalisierung überarbeitet hat. Aber jede Überarbeitung wird die Geschichte wohl noch besser machen, als sie ohnehin schon ist. Und was ist mit zukünftigen, mit neuen Geschichten? Ein neues Suikoden?

Die Suikoden-Macher würden das offenbar genauso gerne sehen wie die Fans. „Ich kann im Moment nichts Konkretes sagen, aber wir wollten nicht einfach mit dem Remaster aufhören“, sagt Daikai.

„Also ja, ich würde wirklich gerne in der Zukunft weitere Suikoden-Spiele machen. Wir hoffen also, dass alle unsere Fans uns die Daumen drücken und uns unterstützen, und wir hoffen, dass wir diese Versprechen einhalten können und ihr sie genießen könnt“, so Daikai weiter.

Das ist natürlich keine Garantie für ein neues Suikoden. Aber oft genug waren es Remaster alter Spiele, die eine viele Jahre alte Serie wieder auf die Beine stellten. Wieso sollte es nicht auch mit Suikoden klappen?

Bildmaterial: Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, Konami