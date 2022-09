Neue Gratis-Prämie: Fenstersticker zu Mario Kart 8 Deluxe jetzt bei My Nintendo

Wochenlang gab es keine neuen physischen Prämien im My Nintendo Store. Auch, weil Nintendo den Store komplett überarbeitet hat. Ab sofort könnt ihr eure Platin-Punkte aber wieder sinnvoll ausgeben, bevor sie verfallen.

Im My Nintendo Store gibt es mit schönen Fensterstickern gleich drei neue Prämien. Die „Mario Kart 8 Deluxe“-Fenstersticker stehen nämlich in drei Sets zur Verfügung, jeweils 100 Platin-Punkte kostet ein Set. Ihr findet die Sets in der „Belohnungsabteilung“ im My Nintendo Store.

Auch mit der Neueröffnung des Stores fallen für den Versand der Gratis-Produkte leider Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro an. Aber jetzt könnt ihr mehrere Gratis-Produkte in einer Bestellung zusammenfassen und ihr könnt endlich mit PayPal bezahlen.

Bildmaterial: My Nintendo