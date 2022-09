Games with Gold im Oktober erstmals und für die Zukunft ohne Xbox-360-Spiel

Xbox hat wirklich lange durchgehalten, da kann man nicht meckern. Aber irgendwann ist eben Schluss. Mit dem Oktober 2022 gibt es kein Xbox-360-Spiel mehr im Line-up von Games with Gold. Das hatte Xbox schon vor geraumer Zeit angekündigt.

Und so fällt das Line-up sehr schmal aus:

Windbound – vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober

Bomber Crew Deluxe – vom 16. Oktober bis 15. November

Beide Spiele stehen demzufolge für Xbox One und Xbox Series zur Verfügung. Wenn ihr zum Xbox Game Pass Ultimate greift, dann sind auch alle Vorteile von Xbox Live Gold enthalten. Dazu zählen neben den Games im Programm Games with Gold auch der Multiplayer-Zugang und die Deals with Gold sowie die Free Play Days.

Bildmaterial: Xbox