Medienecho zu Splatoon 3: „Mehr vom brillanten Gleichen“ mit dem „bisher besten Teil der Reihe“

In wenigen Tagen erscheint Splatoon 3 und heute Nachmittag ist das Review-Embargo gefallen. Die großen Medien haben ihre Beurteilungen und Besprechen veröffentlicht und das Echo ist größtenteils positiv, so würde man es bei Steam wohl nennen.

Matthew Castle von VGC denkt wohl ein bisschen an Nintendos außergewöhnliche Anforderungen für die Fortsetzung von Marken – F-Zero lässt grüßen. Da fehlt Miyamoto seit Jahren die Idee für etwas Besonderes. Castle findet es in der Folge „seltsam“, dass Nintendo „so ein sicheres Sequel“ abliefert.

Als ersten Positiv-Stichpunkt hält er dem Spiel zugute, dass es „immer noch keine andere Shooter-Serie“ wie diese gäbe. Er lobt viele „Quality-of-Life-Verbesserungen“, aber glaubt auch, dass das Spiel nichts bietet, was „Non-Believer“ überzeugen würde.

Mehr vom brillanten Gleichen

Martin Robinson von Eurogamer schlägt in eine ähnliche Kerbe. Splatoon 3 sei „noch viel mehr von dem brillanten Gleichen“. Also alles, was schon die Vorgänger so grandios gemacht hat. Und ein bisschen mehr. Überraschungen würde es nur wenige geben, aber gleichzeitig sei Splatoon 3 auch der beste Teil der Reihe.

Robinson bringt an, dass die Maps von Splatoon 3 nie die große Kohärenz eines Mario-Levels hervorbringen. Aber da hängt die Latte auch hoch. Die Splatoon-3-Maps seien „kleine Labore oder Whitebox-Level“, mit denen Designer herumspielen.

Bei GameInformer hat man zuletzt das Remake zu The Last of Us auseinandergenommen. Das bietet bekanntlich auch nicht viel Neues. „Buntes Chaos“ überschreibt Brian Shea seine Besprechung. Kann gut oder schlecht sein. Er meint es gut: „Splatoon 3 erfindet das Rad nicht neu, und das muss es auch nicht“, glaubt Shea.

„Stattdessen verbessert es fast jedes Element des Franchise auf manchmal kleine, aber sinnvolle Weise. Mit den bereits zum Start verfügbaren Inhalten und mindestens zwei Jahren an kostenlosen und Premium-Inhalten am Horizont ist Splatoon 3 der bisher beste und vielversprechendste Titel der Serie“, so Shea weiter.

Genügend Optimierungen und Ergänzungen

Bei IGN hat man noch nicht ganz fertig getestet. Aber „Splatoon 3 hat es großartig geschafft, die Bedürfnisse der zurückkehrenden Spieler zu berücksichtigen“, kann Brendan Graeber schon mal versichern. Und das, was er bisher gespielt habe, „hat schon jetzt eine Menge Spaß gemacht, mit genügend Optimierungen und neuen Ergänzungen, um sich wie eine neue und stark verbesserte Version eines Spiels zu fühlen, das ich bereits geliebt habe.“

Der Konsens: Splatoon 3 hat an vielen Stellschrauben gedreht und bietet zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen, die vor allem Fans der Reihe zu schätzen werden wissen. Die großen Überraschungen bleiben aus. Aber die hatte wohl kaum jemand erwartet.

Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo