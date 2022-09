Japanische Verkaufscharts: JoJo’s Bizarre Adventure und Made in Abyss steigen oben ein

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 29. August bis zum 4. September 2022 liegen vor. Auch diesmal gibt es wieder eine Reihe von Neueinsteigern, der beste kann sich an der Spitze festsetzen und ist ein Remaster. Die Switch-Version von JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R landet mit 19.807 Einheiten auf Rang 1.

Mit Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness gibt es dann auch ein wirklich neues Spiel. Die Switch-Version steigt mit 12.542 auf Rang 4 ein. Die PS4-Version verkaufte sich weitere 7.720 Mal. The Last of Us Part I debütiert mit 10.954 Einheiten auf Rang 5. Ein Drittel von dem, was The Last of Us Remastered anno 2014 schaffte, wie Game Data Library vorrechnet.

[NSW] JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (Bamco, 09/01/22) – 19.807 (New) [PS4] Earth Defense Force 6 (D3 Publisher, 08/26/22) – 15.036 (83.377) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12.568 (4.815.149) [NSW] Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (SC, 09/01/22) – 12,542 (New) [PS5] The Last of Us Part I (SIE, 09/02/22) – 10.954 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 9.004 (715.641) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 8.565 (2.776.718) [NSW] SD Gundam Battle Alliance (Bandai Namco, 08/25/22) – 8.565 (46.392) [PS4] Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (SC, 09/01/22) – 7.720 (New) [NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 7.246 (876.792) [PS4] JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (Bamco, 09/01/22) – 7.032 (New) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 5.634 (3.263.815) [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak (Capcom, 06/30/22) – 5.128 (260.788) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 5.093 (4.965.946) [PS5] Earth Defense Force 6 (D3 Publisher, 08/26/22) – 4.499 (28.862) [PS4] Soul Hackers 2 (ATLUS, 08/25/22) – 4.370 (35.974) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 3.993 (7.321.626) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3.978 (1.031.218) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 3.733 (2.711.644) [PS5] JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (Bamco, 09/01/22) – 3.721 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 66.442 (2.377.584) Switch – 22.857 (18.638.901) PlayStation 5 – 18.431 (1.647.464) Switch Lite – 8.869 (4.879.602) Xbox Series X – 4.175 (158.750) PS5 Digital Edition – 1.861 (264.173) Xbox Series S – 1.263 (164.962) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 56 (1.188.606) PlayStation 4 – 10 (7.819.849)

