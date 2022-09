Ehemaliger Persona-Komponist Shoji Meguro bringt Guns Undarkness in Kürze zu Kickstarter

Im November 2021 kündigte der ehemalige Persona-Komponist Shoji Meguro sein neues und eigenes Projekt Guns Undarkness an, das gemeinsam mit Kodansha Game Creatores Lab entstehen sollte. Meguro arbeitet weiter auf Freelancer-Basis mit Atlus zusammen, hat aber nun Zeit für ein eigenes Spiel.

Mit dem russischen Illustrator Ilya Kuvshinov (Ghost in the Shell: SAC_2045) und dem japanischen Rapper Lotus Juice hat er bunte Namen beisammen. Jetzt bringt Meguro das Projekt zu Kickstarter. Am 12. September soll die Kampagne starten, deren Finanzierungsziel nur 30.000 US-Dollar beträgt.

Meguro ist zwar hauptsächlich für seine musikalische Arbeit bekannt, war früher aber auch Game Director oder Creative Director bei diversen Atlus-RPGs. Für sein eigenes Spiel bringt er neben seiner Musik also auch das Game Design ein.

„Durch Kickstarter möchte ich Guns Undarkness mit der Unterstützung und dem frühen Feedback der Fans zu einem noch besseren Spiel machen“, wird Meguro in einer Pressemitteilung zitiert. „Mit der Hilfe unserer Unterstützer hoffe ich, die visuellen Probleme zu beheben und alles aufzufrischen, also bitte unterstützt mich!“

Bei Guns Undarkness handelt es sich um ein Stealth-RPG, welches in einer dystopischen Zukunft spielt. Das Gameplay besteht neben Schleicheinlagen auch aus rundenbasiertem Kampf. Allerdings kann man die Gegner überraschen, wenn man unentdeckt bleibt. Gekämpft wird mit Schusswaffen, welche weiterentwickelt werden können.

Guns Undarkness soll im Dezember 2023 erscheinen und zunächst für PCs erscheinen. Stretch-Goals der Kickstarter-Kampagne sollen dann auch eine Veröffentlichung für Nintendo-Konsole, PlayStation und Xbox sicherstellen.

Der Trailer vom November:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, RPGSite, Bildmaterial: Guns Undarkness, Kodansha, MegaRock