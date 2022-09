Deutsche Verkaufscharts: Splatoon 3 legt auch hierzulande einen spritzigen Start hin

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, heißt es Kleckern statt Klotzen. Der Marktforscher errechnete – auch dank Splatoon 3 – die umsatzstärkste der letzten sechs Wochen. Das „Sommerloch“ ist überstanden.

Natürlich ist Splatoon 3 in den Switch-Rankings nicht zu schlagen. Mario Kart 8 Deluxe zieht sich zumindest zeitweise auf den zweiten Rang zurück. Mario Kart geht das Benzin nicht aus – vermutlich wird es sich die Spitze zurückerobern und erst in einigen Wochen kurzzeitig mal Bayonetta 3 Platz machen.

Die Nationalmannschaft sorgt aktuell für Basketball-Fieber. Fans griffen aber auch schon letzte Woche zu NBA 2K23 und hievten die Simulation aus dem Stand auf den PS4-Thron. Im Xbox-Series-Ranking springt der siebte Platz heraus. In der PS5-Auswertung mit der Standardversion Rang 2 und mit der Michael Jordan Edition der vierte Platz. Hier bleibt The Last of Us Part I der Platzhirsch.

Steelrising sorgt in den PS5-Charts mit dem Bronzeplatz noch für etwas neuen Wind. In den Xbox-Series-Charts reicht es hinter Saints Row sogar für den zweiten Platz.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Splatoon 3, Nintendo