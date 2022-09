3 Spiele für 111 Euro: Neue Switch-Aktion bei Media Markt und Saturn gestartet

Die nächste „3 für 2“-Aktion auf Switch-Spiele kommt bestimmt – aber heute noch nicht. Die „3 für 111 Euro“ ist so etwas wie ihr kleiner Bruder und eine solche Aktion feiern Media Markt und Saturn jetzt wieder.

„3 Spiele für 111 Euro“ – das kann sich auch nur bei Switch-Games lohnen. Aber diesmal tatsächlich nicht mal hier besonders intensiv. Denn in letzter Zeit sind viele First-Party-Games auf um die 40 Euro gefallen und da spart man mit 111 Euro schon nicht mehr viel.

Etliche Spiele sind sogar deutlich günstiger, Media Saturn haben die Preise nicht angezogen. Monster Hunter Rise kostet zum Beispiel 19,99 Euro und ist bei dieser Aktion natürlich falsch platziert.

Trotzdem gibt es Szenarien, in denen sich die Aktion für euch lohnen kann. Animal Crossing: New Horizons, Kirby und das vergessene Land, Triangle Strategy oder auch Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin kosten aktuell weiter um die 50 Euro.

Bildmaterial: Media Markt – Werbung