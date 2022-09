Nintendo Switch im Design von Pokémon Karmesin und Purpur jetzt vorbestellen

Ab sofort könnt ihr die neue Nintendo Switch (OLED-Modell) in der „Pokémon Karmesin & Purpur-Edition“ bei den ersten Händlern vorbestellen. Media Markt und Saturn machen den Anfang und nehmen für 359,99 Euro die Vorbestellungen entgegen.

Wir aktualisieren diesen Beitrag mit weiteren Händlern.

Dieses neue Design der Nintendo Switch (OLED-Modell) erscheint schon am 4. November 2022, also noch etwa zwei Wochen vor der Veröffentlichung der Spiele. Die Joy-Con-Controller in den Farben Karmesin und Purpur zeigen die Wappen der Orangen-Akademie und der Trauben-Akademie.

Auf der Vorderseite der glänzenden weißen Nintendo-Switch-Station sind die Legendären Pokémon Koraidon und Miraidon abgebildet, während die Rückseite ein Design aufweist, das auf dem ikonischen Pokéball der Spielereihe basiert. Die Rückseite der Konsole selbst ist mit besonderen Illustrationen der drei Pokémon verziert, aus denen Spieler zu Beginn ihres Abenteuers ihren ersten Partner auswählen können: Felori, Krokel und Kwaks.

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen am 18. November 2022 weltweit für Nintendo Switch und können beispielsweise bei Amazon bereits vorbestellt* werden. Seht nachfolgend einen Trailer zum Modell.

Der Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Nintendo – Werbung