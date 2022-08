Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! erscheint im Dezember in Japan

Konami hat das Veröffentlichungsdatum für Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!! mitgeteilt. Demnach wird das digitale Kartenspiel am 1. Dezember in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Ab dem 22. August wird es möglich sein, die japanische Version als Vorbestellung zu sichern.

Eine Special Edition soll ebenfalls im Handel erhältlich sein, die zum Spiel drei seltene Spielkarten aus „Rush Duel“ enthält. Diese Karten sind Greystorm Reverie, Magician’s Valkyria und Heavy Storm.

Weitere Details zum Videospiel wurden noch nicht genannt.

via Gematsu, Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!! Let’s Go! Go Rush!!, Konami