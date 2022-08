Studio Onoma könnte der neue Ausleger von Square Enix im Westen werden

Nach dem Verkauf der westlichen Studios um Crystal Dynamics kündigt sich bei Square Enix die Neugründung eines Studios in westlichen Gefilden an. Wie VGC berichtet, gibt es einen Antrag in der kanadischen Markendatenbank zu einem gewissen Studio Onoma.

Antragsteller ist dabei Square Enix Newco. Das Unternehmen darf laut Antrag verschiedene Waren herstellen, darunter Spielzeug, Spiele und Handbücher. Square Enix Newco ist ein kürzlich in London gegründetes Unternehmen, das als Unternehmensgegenstand die „Veröffentlichung von Computerspielen“ angibt.

Im Mai hatte Square Enix bekannt gegeben, dass man Crystal Dynamics und etliche Marken wie Tomb Raider und Deus Ex für rund 300 Millionen US-Dollar an die Embracer Group verkauft hat.

Square Enix begründete den Verkauf mit Veränderungen im globalen Geschäftsumfeld. „Darüber hinaus ermöglicht die Transaktion den Start neuer Geschäftsbereiche durch Investitionen in Bereiche wie Blockchain, KI und Cloud“, hieß es weiter.

Bildmaterial: Square Enix