Sky: Das Spiel der Journey-Macher erscheint jetzt auch noch für PlayStation

Im Frühjahr 2021 ist das aktuelle Spiel von thatgamecompany (Flower, Journey) für Nintendo Switch erschienen. Zuvor war Sky: Children of Light bereits für Mobilgeräte erhältlich. Die Veröffentlichung für Switch erfolgte damals zeitweise exklusiv.

Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt erobert Sky auch weitere Plattformen. PlayStation steht auf dem Plan, aber einen Termin gibt es noch nicht. Versprochen ist aber schon mal Cross-Play mit allen anderen Plattformen. Mehr Details gibt es heute noch nicht.

In Sky bereist ihr als Kinder des Lichts ein Königreich im desolaten Zustand mit der Aufgabe, Hoffnung zu verbreiten. Ihr schwingt euch in die Lüfte, ergründet Geheimnisse in sieben Welten, trefft auf gleichgesinnte Spieler und werdet so Teil einer Welt, die ständig Gebietserweiterungen, saisonale Events und neue Attraktionen spendiert bekommt.

Seht einen älteren Trailer:

