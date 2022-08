Final-Fantasy-Konzert: Tickets für Crystalline Resonance: Piano Concert jetzt bestellen

Square Enix hatte schon vor einiger Zeit eine neue Konzertreihe anlässlich des 35. Geburtstags von Final Fantasy angekündigt. Diesmal fährt man nicht das große Orchester auf, aber dafür eine ebenfalls sehr beliebte Form der Wiedergabe: die Piano-Performance.

Der Kartenvorverkauf zu Crystalline Resonance – Final Fantasy Piano Concert ist im vollen Gange und es gibt noch einige Resttickets. Die Konzertreihe legt gleich drei Tourstopps in Deutschland ein.

München steht am 28. November mit dem Herkulessaal auf dem Tourplan, gefolgt von Berlin (Babylon Berlin) am 3. Dezember und schließlich Frankfurt (Offenbach Stadthalle) am 4. Dezember 2022.

Die „majestätischen“ Piano-Konzerte werden dabei von „beeindruckendem HD-Game-Footage“ auf einer großen Leinwand begleitet. Das Konzert wird weltweit in über 45 Städten ausgespielt.

Bildmaterial: Crystalline Resonance, Square Enix