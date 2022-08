Ninja JaJaMaru: ININ Games bringt viele Spiele des Franchise erstmals in den Westen

Publisher ININ Games hat die Veröffentlichung der Ninja JaJaMaru Collection für den Westen angekündigt. Drei Sammlungen mit Spielen, die bisher nie im Westen veröffentlicht wurden, erwarten euch dabei für Nintendo Switch und PlayStation 4 im kommenden Jahr. Handelsversionen gibt es bei Strictly Limited ab 12. August 2022 vorzubestellen.

Ninja JaJaMaru von Jaleco nahm seinen Anfang in den 80er-Jahren und bekannt über die Jahre etliche Sequels spendiert, die meisten davon sind nie im Westen erschienen. CityConnection hat die Spiele auf moderne Plattformen gebracht und folgende Sammlungen erwarten euch.

Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle – Deluxe Edition richtet sich an Jump’n-Run-Fans und fasst die Plattform-Spiele der Reihe zusammen. Sechs Spiele sind enthalten, die ursprünglich über mehrere Plattformen und Jahrzehnte erschienen sind, darunter das erst 2022 in Japan veröffentlichte Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle. Enthalten sind:

Ninja JaJaMaru-kun (1985, Famicom/NES)

JaJaMaru‘ no Daibouken (1986, Famicom/NES)

Oira JaJaMaru! Sekai Daibouken (1990, Game Boy)

Ninja JaJaMaru – Gingadaisakusen (1991, Famicom/NES)

Super Ninja-kid (1994, Super Famicom/SNES)

Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle (2022)

Darüber hinaus wird ININ Games Ninja JaJaMaru: The Lost RPGs veröffentlichen. Der Name sagt es schon, es sind die RPG-Spiele der Serie. Die beiden Famicom-Klassiker werden erstmals lokalisiert. Enthalten sind:

Ninja JaJaMaru: Ninpouchou (1989, Famicom/NES)

Ninja JaJaMaru: Gekimaden – Maboroshi no Kinmajou (1990, Famicom/NES)

Die dritte und letzte Sammlung ist JaJaMaru: Legendary Ninja Collection und wird Fans gefallen, die das „gesamte Bild“ der Serie kennenlernen möchten. Folgerichtig beinhaltet diese Sammlung alle Spiele der beiden vorgenannten Collections.

Bildmaterial: Ninja JajaMaru: The Great Yokai Battle, CityConnection, Jaleco , ININ Games