Mord im bayerischen Kloster: Pentiment von Obsidian hat jetzt einen konkreten Termin

Das beim Xbox & Bethesda Showcase im Juni erstmals angekündigte Pentiment von Obsidian Entertainment (The Outer Worlds) und den Xbox Game Studios hat bei der Gamescom einen Termin verpasst bekommen. Das narrative RPG erscheint am 15. November für PC-Steam und Xbox.

In Pentiment schlüpfst Du in die Rolle von Andreas Maler, einem Künstlergesellen, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen im ehemaligen Skriptorium der Abtei Kiersau in Bayern arbeitet. Während er sein Meisterwerk vollendet, wird Andreas ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen. Bauern und Bäuerinnen, DiebInnen, HandwerkerInnen, Mönche, Nonnen, Adlige und sogar Heilige müssen untersucht und befragt werden, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.