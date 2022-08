Massage Freaks heißt jetzt beat refle und nach „Diskussionen“ verschiebt sich die Switch-Version

Vor einigen Wochen hatte Entwickler qureate Massage Freaks für Nintendo Switch angekündigt. Jetzt ist das Spiel für PC-Steam erhältlich, machte jedoch eine Umbenennung zu beat refle durch. Die Switch-Version ist aufgeschoben.

Grund dafür sind laut qureate „Gespräche mit betroffenen Parteien“. Die Switch-Veröffentlichung sei „auf unbestimmte Zeit“ verschoben, aber Gematsu hat auch beobachtet, dass auf der offiziellen Website alle Hinweise auf eine solche Veröffentlichung verschwunden sind.

Insbesondere in Japan gab es zu Massage Freaks im Vorlauf allerhand Wirbel. Das Spiel bietet einen Modus, den es selbst mit NTR abkürzt und der für „Nice! Totally Relaxed! Mode“ stehen soll. Wie Automaton berichtet, ist NTR aber auch ein bekanntes Akronym für das Wort „netorare“, das demnach beschreibt, dass ein Mann seine Partnerin an einen anderen Mann verliert.

Automaton berichtet auch, dass die sexualisierte Darstellung der Frauen im Spiel von vielen in Japan kritisiert wurde und dass es Stimmen gibt, dass Szenen an reale Sexualverbrechen in Massagesalons in Japan erinnern würden. Auch kritische Stimmen gegenüber Nintendo als Plattforminhaber kamen auf.

Entwickler qureate änderte außerdem einige Namen im Spiel, die zuvor mit der japanischen Idol-Gruppe Hinatazaka46 übereinstimmten. Aus dem japanischen Nintendo eShop ist Massage Freaks verschwunden. Eine Veröffentlichung für Nintendo Switch scheint inzwischen abwegig.

Bildmaterial: beat refle, qureate