Für Tactics Ogre: Reborn lokalisiert Square Enix erstmals auch das Artbook zu Tactics Ogre

Zur Veröffentlichung von Tactics Ogre: Reborn wird Square Enix Books auch noch einmal ein Artbook zum Klassiker auf den Markt bringen. Es handelt sich um eine Neuauflage des Artbooks zu Let Us Cling Together, aber die Artworks von Akihiko Yoshida und Tsibasa Masao sind natürlich zeitlos. Das Artbook erschien ursprünglich nur in Japan.

The Art of Tactics Ogre* bei Amazon

Am 16. Mai 2023 soll The Art of Tactics Ogre: Let Us Cling Together neu veröffentlicht werden. Es gibt ein Hardcover für die 232 Seiten, die neben Artorks, Skizzen, Tarotkarten-Designs, Hintergrunddesigns, Pixel-Art und exklusiven Illustrationen auch Kommentare und Interviews bieten.

Das Buch erscheint englischsprachig. Anders als übrigens Tactics Ogre: Reborn – das bekommt erstmals eine deutsche Lokalisierung spendiert. Fast schon Tradition hat zur Veröffentlichung eine Amazon-exklusive Edition.

Bildmaterial: Square Enix Books