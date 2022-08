Final Fantasy VII Remake: Entwickler erklären den Sinn des neuen Wasserpumpen-Minispiels

In Final Fantasy VII Remake Revisited besprechen die Entwickler des Spiels verschiedene Design-Entscheidungen und Prozesse. Dabei kommen immer die jeweiligen Experten ihres Fachgebiets zu Wort. Das neue Kapitel von ‚Revisited‘ dreht sich um Kapitel 10 des Spiels.

Es ist ein Kapitel, das wir schon vor der Veröffentlichung teilweise zu Gesicht bekamen. Der Kampf gegen Arco war Teil eines gut inszenierten Trailers zur Tokyo Game Show und durfte auch zum Preview-Event zu Final Fantasy VII Remake gespielt werden – der Autor erinnert sich noch lebhaft.

Neben Monstern, Kanalisation und Nebel hält das Kapitel 10 aber auch eine erfrischende Annäherung zwischen Tifa und Aerith bereit. Dafür sind die Entwickler des Remakes (einmal mehr) vom Originalskript abgewichen und haben sogar ein neues Minispiel eingebaut.

„Ich bin sehr glücklich, dass die SpielerInnen die Freundschaft zwischen Tifa und Aerith spüren konnten. In Herrn Nojimas Originalskript gab es die Wasserpumpe nicht, aber wir wollten immer, dass die zwei hier etwas durch spielerische Aktionen gemeinsam erreichen, anstatt dass sie nur in Zwischensequenzen aufeinander vertrauen“, erklärt Naoki Hamaguchi, Co-Director für Game Design und Programmierung.

Dabei gab es durchaus einige Herausforderungen, denn die Idee dazu wurde erst spät implementiert. „Der Vorschlag mit dem Wasserpumpen-Minispiel kam erst in einer späteren Phase der Entwicklung, sodass die Designer viele Arbeiten in ihrem Zeitplan nach hinten schieben mussten“, erinnert sich Hamaguchi.

„Aber ich erklärte ihnen, wie wichtig so eine kooperative Aufgabe von Tifa und Aerith hier sei, und irgendwie schafften sie es, den Zeitplan wieder in den Griff zu bekommen. Ich bin wirklich superdankbar, dass die Designer das durchgezogen haben“, so Hamaguchi weiter.

Wie Fans des Originals bemerkt haben, war die Kanalszene im Remake deutlich länger als im Original. Auch zu diesem Umstand geben die Macher einige Hintergrundinformationen. „Es gibt einen speziellen Grund, warum das Kapitel 10 im Remake gehaltvoller ist“, sagt Hamaguchi zunächst.

„Was die übergreifende Spielstruktur anbelangt, bildet der Kampf um die Sektor-7-Säule herum in Kapitel 12 den großen Höhepunkt des Mittelteils der Story, und so mussten wir ein Erfolgserlebnis schaffen, zu der Säule selbst zu kommen. Ein Element dabei war, dafür zu sorgen, dass die Spieler:innen die wahre Größe von Midgar erleben, indem wir sie von Corneos Villa durch die Kanäle und über den Zugfriedhof bis zur Sektor-7-Säule die reale Distanz zurücklegen lassen“, so Hamaguchi.

„Ich hoffe, dass die SpielerInnen eine gewisse Befriedigung verspüren konnten, nachdem sie es nach der Durchquerung dieses Abschnitts endlich zur Säule zurückgeschafft haben“, sagt er abschließend.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO