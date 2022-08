Deutsche Verkaufscharts: Two Point Campus kann eine schwache Woche nicht retten

Die deutschen Handelsverkaufscharts machen „Sommerpause“, so titelten wir letzte Woche. Auch in der aktuellen Verkaufswoche war nicht besonders viel los. Mit Two Point Campus gab es immerhin einen hochkarätigen Neueinsteiger.

In Two Point Campus belegt ihr Kurse wie Spionage, Rittertum oder dunkle Künste. Auf PlayStation 5 haben sich besonderes viele eingeschrieben. Vierter Platz für den Neueinsteiger. Das Podium besetzen hier Gran Turismo 7, GTA V und F1 22.

Es ist ansonsten die fünftschwächste Woche des Jahres für den Handel. Longseller wie GTA V profitieren. GTA V erobert die Spitze in gleich drei Hitlisten: PS4, Xbox One und Xbox Series. Dahinter landen F1 22 (PS4 und Xbox One) sowie der Landwirtschafts-Simulator 22 (Xbox Series).

Auf Nintendo Switch bleiben Mario Kart 8 Deluxe und Nintendo Switch Sports die Spiele der Stunde. Xenoblade Chronicles 3 musste nach einem ersten Platz in der Launchwoche schon in der zweiten Verkaufswoche den Hut nehmen.

via GfK Entertainment, Two Point Campus, Two Point Studios, Sega