Die Visual Novel fault – StP – Lightkravte erscheint im September für Switch

Nach der Veröffentlichung bei Steam im Mai legen Entwickler Alice in Dissonance und Publisher Phoenixx nun nach. Am 15. September erscheint die Sci-Fi-Visual-Novel fault – StP – Lightkravte weltweit auch für Nintendo Switch. Es gibt englische Texte. Es handelt sich um ein Prequel zur fault-Reihe.

Fault – StP – Lightkravte erzählt eine neue Geschichte aus dem Königreich Rughzenhaide. Die Geschichte spielt fünf Jahre vor fault – milestone one und baut auf den Ereignissen aus fault – Silence the Pedant auf.

Ihr lernt die Ursprünge beliebter Charaktere kennen und erlebt die Geschichte von Khaji, der seinem langweiligen Alltag entfliehen möchte und in eine Story voller Magie und Geheimnisse hineingezogen wird, die in das von Fans erwartete fault – milestone two side: below mündet, welches sich derzeit in Entwicklung befindet.

