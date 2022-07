Ubisoft Forward für September angekündigt – Skull and Bones bekommt im Juli ein Spotlight

Nachdem Ubisoft im letzten Jahr im September die hauseigene Show veranstaltet hatte, wird man in diesem Jahr sowohl im Juli als auch im September einen Livestream ausstrahlen.

Am 7. Juli (20 Uhr) widmet man Skull and Bones eine eigene Ubisoft Forward, genannt wird das Ganze passenderweise Spotlight. Am 10. September (21 Uhr) veranstaltet man dann eine klassische Ubisoft Forward.

Die Neuvorstellung von Skull and Bones ist ein offenes Geheimnis – damit hatte man branchenweit in Kürze gerechnet. Auch die Veröffentlichung soll wohl noch in diesem Jahr erfolgen.

Das erste Ubisoft Forward Spotlight soll einen tiefen Einblick in das bevorstehende Open-World-Piratenspiel für mehrere SpielerInnen bieten. Bei der Show am 10. September soll es „Updates und News zu diversen Spielen und Projekten der Teams von Ubisoft auf der ganzen Welt“ geben.

Bei YouTube und weiteren Kanälen seid ihr live dabei.

Bildmaterial: Ubisoft