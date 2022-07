The Last of Us Part I: Entwickler findet nicht, dass das Remake zu teuer ist

Der Preis von The Last of Us Part I ist kontrovers, keine Frage. Vollpreis verlangt Sony für das Remake, dessen Story bestens bekannt ist. Überraschungen werden Fans des Originals nicht mehr erleben. Vollpreis, das sind heutzutage 79,99 Euro.

Auch die Entwickler haben mitbekommen, dass über den Preis diskutiert wird. Robert Morrison, Animator von Bend Studio und an der Entwicklung von The Last of Us Part I beteiligt, äußerte bei Twitter dazu sein Unverständnis.

Zur aufgestellten These, The Last of Us Part I sei „nur Geldraub“, antwortete er: „In Wirklichkeit handelt es sich um das am sorgfältigsten gebaute und gestaltete Projekt, das ich in meiner gesamten Laufbahn gesehen habe oder an dem ich beteiligt war. Das höchste Maß an Sorgfalt und Liebe zum Detail, das möglich ist.“

Nachdem sein Tweet viel Aufmerksamkeit erhalten hatte, schob er nach: „Der Preis des Spiels entzieht sich meiner Kontrolle, und der Wert ist für jeden Einzelnen subjektiv. Sie können selbst entscheiden, ob Sie es haben wollen oder nicht. Ich will damit nur sagen, dass ich Ehrfurcht vor der Arbeit habe, die eine erstaunliche Gruppe von Leuten an diesem Projekt geleistet hat. Es wurde eine enorme Menge an Leidenschaft hineingesteckt.“

Neil Druckmann betonte zur Ankündigung, dass man mit dem Remake noch näher an der Vision ist, die man schon für das Original hatte. Es sei ein „komplettes Remake“, das dank der Technologiesprünge erlaube, „die Grenzen der visuellen Wiedergabetreue und der Interaktivität zu erweitern“.

Aber allein mit optischen Verbesserungen ist es nicht getan. Zu den weiteren Überarbeitungen zählen „modernisiertes Gameplay, verbesserte Bedienelemente und erweiterte Optionen zur Barrierefreiheit“ im Einzelspielermodus.

Auch moderne PS5-Features wie 3D-Audio, Haptik und adaptive Trigger wurden implementiert. Neben verbesserten Effekten gibt es auch „Optimierungen“ bei Erkundung und Kampfsystem. Uns erwarten also auch spielerische Änderungen.

Dass Fans trotz allem bereit sind, viel Geld für das Remake auszugeben, zeigte die Vorbestellerphase der Firefly Edition zu The Last of Us Part I in den Staaten. Die Edition war innerhalb von Stunden restlos ausverkauft.

Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony, Naughty Dog