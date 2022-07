Sea of Stars verschoben: Das rundenbasierte RPG soll erst 2023 erscheinen

Sabotage Studio hat sich dazu entschieden, die Veröffentlichung von Sea of Stars auf 2023 zu verschieben. Ursprünglich sollte das rundenbasierte RPG zur Weihnachtssaison 2022 erscheinen. Die Veröffentlichung ist weiterhin für Switch und PC-Steam geplant.

Das branchenübliche Statement veröffentlichte man bei Twitter. „Wir verstehen, dass das Warten eine große Herausforderung ist, und möchten unserer Community für die überwältigende Unterstützung und positive Stimmung danken.“

Darüber hinaus stellte man eine Demo für 2022 in Aussicht.

In Sea of Stars macht ihr Bekanntschaft mit Valere und Zale, zwei wissbegierigen Jugendlichen, die sich in der Ausbildung zu Solstice Warriors befinden. Die Solstice Warriors sind die letzte Verteidigungslinie des Landes gegen die monströsen Kreationen des Fleshmancers.

Bildmaterial: Sea of Stars, Sabotage Studio