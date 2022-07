Phantasy Star Online 2: New Genesis erscheint im August für PlayStation 4 im Westen

Im Sommer 2021 ist Phantasy Star Online 2: New Genesis weltweit an den Start gegangen. Ja, inzwischen ist das schon lange kein Oxymoron mehr: Phantasy Star Online und weltweit. Nach all den Jahren ist das beliebte MMORPG auch bei uns auf Xbox und PCs via Microsoft Store, Steam und Epic Games Store spielbar.

Jetzt schafft es bald auch die PS4-Version zu uns. Sega kündigte an, dass sowohl Phantasy Star Online 2 als auch Phantasy Star Online 2: New Genesis am 31. August 2022 im Westen erscheinen werden. Die PS4-Version ist schon seit Jahren in Japan verfügbar. Dort gibt es übrigens auch eine Cloud-Version für Nintendo Switch.

Phantasy Star Online 2: New Genesis überarbeitet die Spielsysteme und Grafiken von PSO2 komplett, existiert aber parallel zu PSO2. Umfang und Überarbeitung sind so komplex, dass New Genesis anstelle einer neuen Episode zu PSO2 erschien.

Bildmaterial: Phantasy Star Online 2, Sega