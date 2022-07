Final Fantasy VII Remake: Von den schwarzen Umhängen werden wir in Zukunft mehr sehen

In Final Fantasy VII Remake Revisited geht Motomu Toriyama auf Nachfrage ein wenig auf Marco ein. Wir treffen ihn im Remake in Kapitel 3, kurz nach der Ankunft in der Nähe des Siebten Himmels. Er bewohnt das Zimmer neben Cloud.

Was ist Marco für ein Mensch? Und warum trägt er ein Tattoo mit der Nummer 49? „Die Figuren in schwarzen Umhängen sind alle Opfer extremer Mako-Vergiftung und sie sind über die ganze Welt verstreut“, erklärt Toriyama auf.

„Statt sich auf individuelle Identitäten zu konzentrieren, zeigen sie das Gesamtbild einer mysteriösen Gruppe. In Zukunft werden mehr dieser Charaktere in schwarzen Umhängen auftauchen als im Original, und wir werden mehr Einzelheiten zu ihrer misslichen Lage enthüllen“, verspricht Toriyama.

Mit der „Zukunft“ kann er natürlich nur Final Fantasy VII Rebirth und den noch unbekannten letzten Teil der Remake-Trilogie meinen. Freut ihr euch, mehr über diese Menschen zu erfahren?

