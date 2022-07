Ein NFT-Game namens Warrior: Ninja-Gaiden-Macher Tomonobu Itagaki stellt neues Projekt vor

Tomonobu Itagaki ist ein bekannter Name in der Videospielbranche. Itagaki hat immerhin Dead or Alive aus der Taufe gehoben und zeichnete sich für die modernen Spiele der Ninja-Gaiden-Serie verantwortlich.

Zuletzt berichteten wir im Mai 2022, dass Itagaki seinen neuen Twitter-Account eröffnet hat und dort bald über sein neues Projekt berichten möchte. Selbst Itagaki-Fans versetzte das aber nicht in helle Aufruhr. Mit seinem letzten Spiel Devil’s Third (Wii U) waren die wenigsten Kritiker und Fans zufrieden.

2021 verkündete er jedoch die Gründung seines neuen Studios Apex Game Studios und jetzt hören wir wohl erstmals von seinem neuen Projekt. Es ist ein NFT-Spiel.

„Mein Apex Game Studios hat sein erstes Spiel ‚Warrior‘ entwickelt und in Betrieb genommen. Mein Studio konzentriert sich auf die Produktion von hochwertigen und fesselnden 3A-Web3.0-Spielen“, so Itagaki bei Twitter. „Warrior zielt darauf ab, die Leistungs- und Sicherheitsprobleme von GameFi 1.0 zu lösen und GameFi 2.0 zu erreichen.“

Was? Die Begrifflichkeiten sind eindeutig, wenn man schon mal hier und da etwas zu NFT und Blockchain gelesen hat. Die Stimmen der Fans unter seinem Tweet sind, sagen wir mal, gemischter Natur.

VGC zitiert weiter aus einer Pressemeldung: „[Itagaki] kommentierte auch, dass er nicht nur an der Entwicklung von Spielen auf der Basis von Non-Fungible-Token oder NFTs, sondern auch am Metaverse interessiert sei und plane, die Technologien als große Waffe einzusetzen. Itagaki glaubt, dass es wichtig ist, die Veränderungen und die neuen Herausforderungen anzunehmen, welche die Blockchain-Technologie mit sich bringt.“

Die offizielle Website findet ihr hier.

Bildmaterial: Warrior, Apex Game Studios