Eastward ist jetzt deutschsprachig spielbar und die Switch-Version drastisch reduziert

Das sind gleich zwei gute Nachrichten auf einmal: Publisher Chucklefish konnte endlich die deutsche (und spanische) Lokalisierung zum Indie-Hit Eastward an den Start bringen. Und passend dazu ist die Switch-Version derzeit bei Amazon drastisch reduziert für 24,99 Euro erhältlich.

Die Veröffentlichung der neuen Sprachvarianten hatte sich seit März ärgerlicherweise mehrfach verzögert. Grund dafür war der Lockdown in Shanghai, wo Entwickler Pixpil beheimatet ist und seine Büros hat. Und genau die durfte man nicht besuchen.

Eastward spielt in einer Welt, in der die menschliche Population auf einem Rekordtief liegt und die Gesellschaft langsam beginnt zu zerfallen. Man schlüpft in die Haut des hart arbeitenden Gräbers John, der das mysteriöse Mädchen Sam durch gefährliche, verfallene Städte mit seltsamen Monstern und Menschen führen muss.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Eastward, Chucklefish, Pixpil