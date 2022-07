Das hat die Gaming-Welt bewegt: Die heißesten Twitter-Themen im ersten Halbjahr 2022

Das erste Halbjahr der Gaming-Welt war vollgepackt mit Neuigkeiten und Ereignissen. Und mit großartigen Spiele-Veröffentlichungen: Elden Ring, Pokémon-Legenden: Arceus, Horizon Forbidden West oder Babylon’s Fall – da war für jeden Geschmack etwas dabei.

Doch welche Themen und Spiele wurden auf Twitter am meisten diskutiert? Elden Ring gefühlt, aber das ist nicht das Ergebnis der Datenauswertung. Genshin Impact war es mal wieder. Gefolgt natürlich von Wordle, denn hier war es deutlich einfacher als in Elden Ring, die Erfolgserlebnisse zu teilen.

Elden Ring war erst das am dritthäufigsten diskutierte Spiel. Final Fantasy ist dank Final Fantasy VII und Final Fantasy XVI immer ein Thema und folgte auf dem vierten Platz.

In einer anderen Kategorie, nämlich die am häufigsten kommentierten Gaming-Momente, kann Elden Ring aber abräumen. Die Veröffentlichung des Spiels dominierte alles. In dieser Kategorie liefern Ereignisse und Ankündigungen in der Branche viel Gesprächsstoff. Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wurde am zweithäufigsten diskutiert.

