Bayonetta 3 bietet Extra-Modus, der Nacktheit autozensiert – oder eben auch nicht

Das wollte Nintendo wohl so gestern nicht sagen, deshalb übernahm es Entwickler PlatinumGames bei Twitter: „Relax, the witch is back and sexier than ever“, twitterte PlatinumGames stolz.

Man stellte den revolutionären „Naive Angel Mode“ vor, der im gestrigen Ankündigungstrailer zum Veröffentlichungstermin von Nintendo gar keine Rolle spielte.

Dabei ermöglicht es dieser Modus doch, Bayonetta 3 „in vollen Zügen zu genießen“. Aktiviert man diesen Modus, kann man Bayonetta nämlich „direkt im Wohnzimmer spielen, ohne sich Gedanken darüberzumachen, was auf dem Bildschirm zu sehen ist“.

Es ist sozusagen der Familien-Modus, aber man könnte es natürlich auch andersherum sehen. Schaltet man den Modus nämlich aus, ist Bayonetta „sexier than ever“. Und dann möglicherweise weniger fürs Wohnzimmer geeignet.

In den ersten beiden Bayonetta-Spielen besteht die Kleidung der Hexe aus ihren Haaren. Sie verwandeln sich gleichzeitig auch zu Fäusten, Stiefeln oder Monstern, die Gegner traktieren. Nun ist es natürlich so, dass die Haare nicht gleichzeitig Waffe und Kleidung sein können. Im aktivierten Naive Angel Mode schon, Bayonetta behält hier ihre Kleidung.

Nintendo präsentierte uns gestern mit einem neuen Trailer überraschend den konkreten Veröffentlichungstermin zum Spiel. Bayonetta 3 wird am 28. Oktober erscheinen und kann bei Amazon* bereits vorbestellt werden. Zudem stellte man eine Sammleredition vor.

Bildmaterial: Bayonetta 3, Nintendo, PlatinumGames