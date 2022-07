Bandai Namco und Pokémon-Entwickler ILCA gründen gemeinsam Bandai Namco Aces

Das wäre vielleicht auch ein Nintendo-Kandidat gewesen, aber nun hat Bandai Namco zugeschnappt. Hier waren die Bande offenbar schon fester. Bekannt geworden ist euch ILCA vermutlich erst als Entwickler der Sinnoh-Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle.

Zuletzt kündigte Bandai Namco schon an, gemeinsam mit ILCA an One Piece Odyssey zu arbeiten. Nun hat man das japanische Studio ganz geschnappt und gemeinsam die neue Sparte Bandai Namco Aces eröffnet.

Bandai Namco Aces gehört zu 51 % Bandai Namco und zu 49 % ILCA. Dort wird man auch gleich eine aufregende Aufgabe übernehmen, nämlich die federführende Entwicklung eines neuen Ace Combat. Das wiederum ist schon eine ganze Weile bekannt. Auf der neuen Website findet ihr Botschaften der Führungsetage.

