Anonymous;Code: Neues Video stellt euch die Charaktere Tengen und Nonoka vor

Mittlerweile hat MAGES den dritten Charaktertrailer zu Anonymous;Code veröffentlicht. In diesem Video werden euch die Figuren Tengen Ozutani (gesprochen von Shunsuke Sakuya) und Nonoka Hosho (gesprochen von Hina Kino) vorgestellt.

Tengen Ozutani: Ein selbsternannter Tausendsassa, der in seiner eigenen Detektei arbeitet. Ozutani, auch Oz genannt, ist 37 Jahre alt und ziemlich altmodisch. Was ihm an Energie fehlt, macht er durch sein hervorragendes Ermittlungs- und Verhandlungsgeschick wieder wett. Zudem verfügt er über ein umfangreiches Wissen in den Bereichen Okkultismus, urbane Legenden und Verschwörungstheorien.

Nonoka Hosho: Nonoka ist gerade einmal zehn Jahre alt, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Die Kollegin von Oz ist bereits eine Hackerin und für die Entwicklung von Gadgets zuständig. Sie selbst nennt sich Nonno und auch wenn sie sehr brav aussieht, ist sie in Wahrheit ein freches Mädchen, welches sich von den Erwachsenen nicht einschüchtern lässt. Sie ist von ihren eigenen Fähigkeiten sehr überzeugt.

Anonymous;Code soll 2023 in Europa und Nordamerika für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs via Steam erscheinen. Die Steelbook Launch Edition für Nintendo Switch* und PlayStation 4* könnt ihr bei Amazon schon vorbestellen. In Japan wird der Titel bereits am 28. Juli für PlayStation 4 und für Nintendo Switch veröffentlicht.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Anonymous;Code, Spike Chunsoft, MAGES, 5pb., Chiyomaru Studio