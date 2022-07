Sonntagsfrage: Geht ihr auf die diesjährige Gamescom?

Nach zwei Jahren als reine digitale Veranstaltung findet die Gamescom in diesem Jahr wieder mit Fans, Fachbesuchern und Ausstellern statt. Somit darf man sich wieder auf volle Hallen, laute Musik und jede Menge Goodies freuen, wenn man vor Ort ist. Doch wird es nicht so viel zu sehen geben, wie zu den Zeiten vor COVID-19.

Viele Aussteller bleiben der Gamescom fern und haben bereits abgesagt. Grund dafür sind u.a. die gestiegenen Kosten und Unsicherheiten bei internationalen Reisen. Dennoch sind in der Ausstellerliste einige große Namen vertreten, wie zum Beispiel Bandai Namco, SEGA, THQ Nordic und Xbox. Square Enix wird immerhin im Merchandise-Bereich zu sehen sein. Ein Besuch der Messe könnte sich also lohnen.

Und apropos gestiegene Kosten. Wer in diesem Jahr auf die Gamescom möchte, muss tiefer ins eigene Portemonnaie greifen. Je nach Tageskarte und ermäßigtem Preis zahlt ihr zwischen 18 und 50 Euro. Die Veranstalter haben die Preise ordentlich angezogen. Somit will ein Besuch gut überlegt sein. Doch wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr in diesem Jahr auf die Gamescom gehen oder wartet ihr auf das kommende Jahr? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

