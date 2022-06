So kämpft Tengen Uzui in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles

Der japanische Publisher Aniplex hat den Charakter-Trailer zu Tengen Uzui aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles veröffentlicht. Tengen Uzui soll bereits im Juli anstehen. Danach geht es bis im Dezember mit den restlichen sechs Kämpfern weiter:

Nezuko (Dämonenform – Fortgeschrittene Version)

Tanjirō (Vergnügungsviertel)

Zen’itsu (Vergnügungsviertel)

Inosuke (Vergnügungsviertel)

Daki

Gyūtarō

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist seit wenigen Tagen auch für Nintendo Switch erhältlich. Diese neue Konsolenversion enthält alle nach dem Launch hinzugefügten Inhalte anderer Plattformen. Gute Nachrichten für alle Sammler: Es gibt eine physische Launch-Edition für Nintendo Switch*.

Tengen Uzui im Trailer

