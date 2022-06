Final Fantasy XVI: Naoki Yoshida beantwortet die Party-Frage und stellt euch Torgal vor

Wird es eine klassische Party aus mehreren Charakteren in Final Fantasy XVI geben? Diese Frage umtrieb Fans insbesondere nach dem Trailer von der State of Play. In den wenigen Gameplay-Szenen haben wir Protagonist Clive stets alleine kämpfen sehen. Das war auch schon im ersten Trailer der Fall.

Director Naoki Yoshida hat sie in den heutigen Interviews zumindest ansatzweise beantwortet. Wir haben euch die vielen neuen Details aus diesen Interviews heute bereits in einem Sammelbeitrag vorgestellt, aber einige Themen verdienen natürlich eine intensivere Betrachtung.

Naoki Yoshida ist klar, dass der letzte Trailer über die Party nicht viel Aufschluss gab. Er erwartete wohl, dass Magazine in ihren Interviews auch entsprechende Fragen an ihn richteten. Wir haben die Aussagen zur Party und Party-Mitgliedern für euch gesammelt und eingeordnet.

„Wir wollten die Spieler in unserem neuesten Trailer nicht überfordern, daher haben wir uns ausschließlich auf Clives Kämpfe konzentriert“, so Yoshida. „Allerdings wird Clive auf dem größten Teil seiner Reise von einem oder mehreren Gefährten begleitet werden“, erklärt er weiter.

Gefährten werden von KI gesteuert

„Diese Gefährten werden sowohl am Kampf teilnehmen als auch mit Clive fachsimpeln. Allerdings werden die Gruppenmitglieder von der KI gesteuert, sodass sich die Spieler ausschließlich auf die Steuerung von Clive konzentrieren können“, erklärt Yoshida gegenüber IGN.

Dass man nur Clive direkt steuert, hat auch einen Grund. „Clive hat eine riesige Menge an einzigartigen Fähigkeiten in seinem vollständig anpassbaren Arsenal. Wir wollten, dass die Spieler diese beherrschen und so weit anpassen, dass sie sie flüssig und stilvoll einsetzen können“, so Yoshida gegenüber GamesRadar.

Die Verteilung der Kampfsteuerung auf mehrere Gruppenmitglieder würde die Action behindern und die Dinge komplizierter machen. Deshalb habe man beschlossen, dass der Spieler sich nur auf die Steuerung von Clive konzentriert.

Sie begleiten Clive auf seiner Reise

„Im Kampf haben wir also diese Charaktere, die vollständig von der KI gesteuert werden. Aber das bedeutet nicht, dass sie nur im Kampf da sind“, fährt Yoshida bei GamesRadar fort. „Es wird Party-Geplänkel geben. Sie werden Clive auf seiner Reise begleiten. Und es wird Gruppenmitglieder geben, die der Gruppe beitreten und sie verlassen, und je nachdem, wo man sich in der Geschichte befindet, kommen andere Leute hinzu“, sagt Yoshida weiter.

„Diese Charaktere werden eine große Rolle in der Geschichte spielen, und sie werden ihre eigenen Handlungsstränge haben. Es geht also nicht nur darum, dass man jemanden hat, der einem im Kampf hilft, sondern es gibt tatsächlich Gruppenmitglieder, die an Clives Reise teilnehmen.“

Yoshida nennt sie sowohl Gefährten als auch Gruppenmitglieder. Es scheint klar, dass euch keine klassische Party erwartet, wie ihr sie aus früheren Teilen der Serie kennt. Es klingt danach, als wäre die Party am ehesten mit jener aus Final Fantasy XV vergleichbar. Auch dort habt ihr nur Noctis direkt gesteuert, eure Freunde waren aber ständig an eurer Seite und wurden von der KI gesteuert.

Naoki Yoshida stellt euch Torgal vor

Einer der Gefährten in Final Fantasy XVI könnte Torgal sein, den ihr bereits aus dem ersten Trailer kennt. Es war der gutmütig Wolfswelpe. Naoki Yoshida wollte nicht bestätigen oder dementieren, ob Torgal im Kampf eine Rolle spielt. Yoshida sagte gegenüber IGN, Fans müssten „abwarten“ und versprach, bald mehr Informationen zu der Party zu veröffentlichen.

„Nun, sagen wir einfach, er ist mehr Wolf als Hund – und sein Name ist Torgal“, sagt Yoshida. „Was ihn als Partymitglied angeht, müsst ihr einfach abwarten und sehen. Wir werden bald mehr Informationen über Parteien haben.“

Gegenüber der Washington Post wurde Yoshida jedoch ein wenig deutlicher, auch wenn er hier Torgal nicht beim Namen nannte. Es solle einen „treuen Kumpel“ geben, dem Clive während des Kampfes bestimmte Befehle geben kann. Darüber hinaus solle der Großteil der direkten Aktionen über Clive stattfinden.

Wir werden abwarten müssen, bis Square Enix weitere Details zu Final Fantasy XVI veröffentlicht. Der nächste Trailer ist bereits in Arbeit und soll im Herbst veröffentlicht werden. Seid ihr traurig darüber, dass es offensichtlich keine „klassische“ Party geben wird? Oder seid ihr mit einem System wie in Final Fantasy XV zufrieden?

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix