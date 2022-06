Neue Drinks für die Gaming Community: Erfrischende Hydration Drinks von LevlUp

Gaming ist (zum Glück) schon längst kein Nischenthema mehr. Mehr und mehr Menschen beschäftigen sich mit dem schönsten Hobby der Welt, sodass das Thema Gaming mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angelangt ist. Da ist es keineswegs verwunderlich, dass Gaming Drinks in den letzten Jahren einen absoluten Hype erfahren haben, der bis heute anhält. Ungeschlagen an der Spitze in Sachen Gaming Drinks befindet sich LevlUp. Die junge Firma konnte sich mit ihrem innovativen Gaming Booster eine enorme Fangemeinde aufbauen und schickt nun einen weiteren Bestseller an den Start: die trinkfertigen Hydration Drinks.

Wie alles begann

Gute Freunde, eine geniale Idee. Das ist wohl die beste Voraussetzung für eine unternehmerische Erfolgsgeschichte. So startete vor etwa vier Jahren in der Mitte Deutschlands die Firma LevlUp. Die Idee lautete, einen Drink zu entwickeln, der speziell auf die Bedürfnisse von Gamern abgestimmt ist. Die Mission: Gamer auf der ganzen Welt in ihrer bestmöglichen Performance zu unterstützen. Der Vorteil: Die engagierten Teammitglieder von LevlUp sind allesamt selbst Gamer und wissen somit ganz genau, was die Community braucht. Das Endprodukt war ein Next-Level-Gaming Booster, der mittlerweile mit über 50 Millionen verkauften Drinks ein absoluter Bestseller ist.

Noch ist LevlUp wohl eher in der Gaming Community bekannt. Dort hat sich die community-nahe Firma durch die erstklassigen Drinks, Sponsorings von coolen Gaming-Events wie der TwitchCon und der GamesCom sowie Kooperationen mit den größten Streamern Deutschlands (unter anderem Trymacs, UnsympathischTV oder Stylerz) einen enorm großen Namen gemacht. Dabei hat LevlUp nicht nur mit geilen Flavour, außergewöhnlichen Designs und spaßigen Social Media Content beeindruckt, sondern auch mit ihrer bemerkenswerten Community-Arbeit. Denn insbesondere auf die legt die Firma großen Wert! So hat LevlUp den Wunsch seiner Fans nach einem leckeren, erfrischenden Softdrink direkt von den Augen abgelesen und es entstand eine neue Generation von Drinks, die komplett OP sind.

Ein einzigartiger Softdrink: Hydration Drinks

Die neuen Hydration Drinks von LevlUp kommen mit drei bombastischen Geschmacksrichtungen um die Ecke. Da gibt es Nuke, ein sommerlich-fresher Mix aus blauen Himbeeren und Limette; Galaxy, eine schmackhafte Fruchtbombe aus Açaí, Blaubeere und Granatapfel und zuletzt Bubble Boom, ein regelrechter Klassiker, der uns den ultimativen Bubble Gum Flavour erleben lässt. Die individuellen Flavour haben eines gemein: Geschmacklich sind sie komplett over the top!

Die ausgefallenen, quietschbunten Flaschen mit dem leckeren Inhalt könnt ihr entweder hier im Onlineshop oder im Supermarkt eures Vertrauens ergattern. Du möchtest von vornherein wissen, ob dein Supermarkt schon die trinkfertigen Hydration Drinks in seinen Regalen hat? Das kannst du ganz leicht über den aktuellen LevlUp Storefinder rausfinden!

Den besseren Softdrink immer und überall genießen

Was steckt eigentlich drin? Obwohl man bei dem großartigen Geschmack der Hydration Drinks ein hohes Zuckerlevel erwarten könnte, steckt in den Drinks kein einziges Gramm davon. Zusätzlich haben die Getränke durch den fehlenden Zucker nahezu keine Kalorien, weshalb sie sich perfekt für eine kalorienarme Ernährung eignen. Ein absoluter Gamechanger, wenn man leckere Drinks und bewusste Ernährung vereinbaren will!

Aber es kommt noch besser: Alle Drinks sind koffeinfrei. So eignen sich die Hydration Drinks bestens für Genießer, die in ihrer Ernährung grundsätzlich auf Koffein verzichten möchten. Zuletzt sorgt eine spezielle Formel aus 4 Mineralien und 4 Vitaminen dafür, dass nicht nur der Flüssigkeitshaushalt ausbalanciert wird.

Kein Zucker, kein Koffein, aber phänomenaler Geschmack, der nicht von dieser Welt ist? Das alles muss sich dank den Hydration Drinks von LevlUp jetzt nicht mehr ausschließen. Der perfekte Durstlöscher ist die bessere Alternative zu herkömmlichen Softdrinks und darf ab sofort aus den Supermarktregalen geschnappt und direkt kredenzt werden. Auf levlup.de findest du übrigens alle Infos rund um die grandiosen Drinks von LevlUp. In diesem Sinne: Game on!

Advertorial