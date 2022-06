Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness erscheint am 2. September

Spike Chunsoft hat die Veröffentlichung von Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness auf den 2. September datiert. Ab dann könnt ihr euch in der Videospiel-Adaption der beliebten Manga-Serie auf PlayStation 4, Nintendo Switch und Steam in den Abyss wagen.

Die Collector’s Edition zu Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness könnt ihr nach wie vor bei Amazon vorbestellen wie die Standardversion. Bedient werden hier jeweils PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Zudem gibt es neue Bilder zu den Hauptcharakteren. Neben dem anpassbaren Protagonisten aus dem „Deep in Abyss“-Modus sehen wir die bekannten Gesichter Riko und Reg aus dem Story-Modus. Tiare, Dorothea und Raul kennen Riko aus dem Waisenhaus.

Der Fantasy-Manga aus der Feder von Akihito Tsukushi erscheint seit 2012 bei WEB Comic Gamma. Sein sanfter Kunststil und die doch recht düstere Handlung demgegenüber konnte viele Herzen erobern. 2017 ging ein Anime an den Start, es folgten 2019 und 2020 Kinofilme.

SpielerInnen tauchen in die Welt des Abyss ein und spielen die Handlung mit Riko und Reg im Story-Modus nach. Es gibt aber auch das brandneue Szenario „Deep in Abyss“ mit einem neuen, anpassbaren Charakter. Dieses wird von Serien-Autor Akihito Tsukushi betreut.

Das Videospiel soll den Dark-Fantasy-Stil der Vorlage aufgreifen, viele Charaktere bieten und komplett vom Cast des Anime synchronisiert sein. Es gibt dabei japanische und englische Sprachausgabe sowie Texte.

via Gematsu, Bildmaterial: Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, Spike Chunsoft, Chime Corporation