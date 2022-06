Der Shenmue-Macher Yu Suzuki stellt sein neues Projekt Air Twister vor

Yu Suzuki hat sich in der Welt der Videospiele vor allem mit der Shenmue-Reihe einen Namen gemacht. Nun hat er zusammen mit seinem Studio YS NET das neue Projekt Air Twister enthüllt. Das Shoot ’em up im Fantasy-Stil soll für Apple Arcade erscheinen. Abonnenten können bereits am 24. Juni loslegen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Prinzessin Arch und müsst ihren Planeten gegen bizarre Eindringlinge verteidigen. Gesteuert wird durch Wischbewegungen auf dem Touchscreen oder mit einem Gamepad. Es warten zwölf Stages, zehn Bosse und weltweite Ranglisten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Air Twister, YS NET