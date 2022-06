Kojima Productions verkauft besondere Kette und der Erlös geht an ukrainische Flüchtlinge

Kojima Productions nimmt über den hauseigenen Online-Store jetzt Vorbestellungen für eine besondere Kette an. Die Erlöse aus dem Verkauf der Ludens Peace Mark Unit gehen direkt an ukrainische Flüchtlinge in Japan.

Die Kette kostet 5.000 Yen (47,95 Euro) und aktuelle Bestellungen sollen im Oktober 2022 verschickt werden. Ihr könnt die Kette hier vorbestellen. Der Anhänger wird in Japan produziert.

Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hatte sich die Spielebranche recht schnell und einseitig positioniert. Mehrere Publisher haben den Verkauf ihrer Produktionen in Russland eingestellt, viele weitere Publisher haben gespendet.

Zuletzt erhielten wir bedrückende Eindrücke direkt aus dem Kriegsgebiet: GSC Game World, die Macher von Stalker 2, haben uns in einem Video gezeigt, wie es ist, während eines Krieges ein Videospiel zu entwickeln.

Bildmaterial: Kojima Productions