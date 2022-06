Final Fantasy VII Remake Revisited erklärt euch, warum Sephiroth so früh im Spiel auftaucht

Die Feierlichkeiten zum 25. Geburtstag von Final Fantasy VII Remake laufen und wir bekamen schon die ein oder andere tolle Ankündigung wie jene zu Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Teil der Feierlichkeiten ist außerdem die Interview-Serie Final Fantasy VII Remake Revisited.

Im zweiten Teil dieser Interview-Serie geht es um das zweite Kapitel und erneut werden verschiedene Entwickler ihres Fachgebiets zu Design-Entscheidungen und vielen anderen Dingen befragt. Diesmal geht es auch um den frühen Auftritt von Sephiroth im Remake.

Im ersten Spiel trifft Cloud schon in Sektor 8 auf den imaginären Sephiroth, kurz nach Spielbeginn. Im Original war das erst viel später der Fall. Fans vermuteten dahinter natürlich einen dramaturgischen Griff. 30 bis 40 Spielstunden und am Ende eine gesamte erste Episode ohne Sephiroth, da hätte etwas gefehlt.

Der Fragesteller von Final Fantasy VII Remake Revisited vermutet, die Entwickler hätten frühzeitig Clouds verwundbare Seite zeigen wollen. Ähnlich argumentiert Co-Director Motomu Toriyama, auch zuständig für das Szenario-Design.

„Wir hatten die Absicht, den Effekt zu zeigen, den ein wahrscheinlich imaginärer Sephiroth zu einem frühen Zeitpunkt auf Clouds Geist hat. Aber sein frühes Auftauchen geschah auch, weil seine Existenz einen massiven Einfluss auf die Welt des Remake selbst hatte“, erklärt Toriyama.

Das ist auch zwischen den Zeilen interessant. Natürlich hatte Sephiroth auch einen großen Einfluss auf die Welt des Originalspiels. Aber Toriyama hebt hier nochmal explizit die „Welt des Remakes“ hervor. Und die ist bekanntlich in großen Teilen eine andere.

Falls ihr es nicht ohnehin bemerkt habt: Die anschließenden Szenen, in denen Cloud vernebelt durch eine Feuersequenz schreitet, zeigen natürlich das brennende Nibelheim der Vergangenheit. Im Interview erklärt euch VFX Director Shintaro Takai noch ein wenig über den eigenen Shader und Lightning Director Ichiro Yamaguchi über die Beleuchtung dieser Szene.

Wie beurteilt ihr den frühen Auftritt von Sephiroth?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO