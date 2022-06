Die Persona-Spiele erscheinen offenbar auch für PlayStation 5 und PC-Steam

Gestern schon hatten diverse Medien wie Gematsu und RPGSite die amerikanische Pressemeldung zur Ankündigung der Persona-Spiele für Xbox und Windows-PCs zitiert. Heute wurde die deutsche Pressemeldung verschickt – auch hier keine Rede von weiteren Plattformen.

Doch Stunden später plötzlich die Meldung: Auch PlayStation 5 und PC-Steam werden bedient. Ihren Ursprung hat diese Meldung in einer Pressemitteilung, die auf den 14. Juni (also morgen) datiert ist und offenbar in UK ausgegeben wurde. Eurogamer liegt diese Pressemeldung offensichtlich schon vor.

Einen Termin gibt es für PS5 und PC-Steam nicht, weshalb Eurogamer spekuliert, dass die Spiele zunächst zeitexklusiv für Xbox und Windows erscheinen könnten. Fans freuen sich besonders über die neuen deutschen Übersetzungen zu Persona 3 Portable und Persona 4 Golden.

Die offizielle Website listet die Persona-Spiele weiterhin nur für Xbox, Xbox Series und Windows. Demnach soll zunächst Persona 5 Royal am 21. Oktober für die genannten Plattformen erscheinen. Vermutlich haben wir es morgen Schwarz auf Weiß.

Bildmaterial: Persona 3 Portable, Atlus