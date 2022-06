Danganronpa S: Ultimate Summer Camp erscheint im Juli für Konsolen und PCs

Spike Chunsoft hat angekündigt, dass Danganronpa S: Ultimate Summer Camp in Kürze auch für PlayStation 4, PC-Steam und Mobilgeräte erscheinen wird. Das Spiel war ursprünglich eine Dreingabe zu Danganronpa Decadence für Nintendo Switch.

Die Veröffentlichung für die weiteren Plattformen soll nun am 21. Juli in Nordamerika und Europa zum Preis von 19,99 Euro erfolgen. Es handelt sich um eine erheblich erweiterte Version von Ultimate Talent Development Plan, dem Brettspiel in Danganronpa V3: Killing Harmony.

Das Summer Camp spielt im tropischen Resort der Inselgruppe Jabberwock, die mit Brücken verbunden ist. Das Summer Camp findet über 50 Runden statt, was 50 Ingame-Tagen entspricht. Verbessert eure Charaktere auf dem Brett, im Kampf und durch den Schul-Store, um alle Inseln zu erkunden!

Bildmaterial: Danganronpa Decadence, Spike Chunsoft