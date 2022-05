Warcraft Arclight Rumble verspricht eine „authentische Repräsentation“ von Warcraft zu sein

Blizzard Entertainment hat Warcraft Arclight Rumble angekündigt, „ein actiongeladenes Strategiespiel für Mobilgeräte, das dieses Jahr in ausgewählten Regionen für Android- und iOS-Geräte“ erscheinen soll.

Vermutlich habt ihr das erste Bildmaterial zum Spiel bereits gesehen und euch euer Urteil gebildet, so wie viele Warcraft-Fans in den sozialen Medien. Dort zeigten sich die wenigsten beeindruckt. Wie sieht es mit euch aus?

„Warcraft Arclight Rumble bietet genau die Art Erfahrung, die wir bei Blizzard erschaffen wollen“, so Mike Ybarra, Präsident von Blizzard Entertainment. „Es macht von der ersten Minute an Spaß, ist aber auch langfristig fesselnd und belohnend. Wir sind extrem stolz, eine neue und authentische Repräsentation von Warcraft für Mobilgeräte zu veröffentlichen. Wir können es kaum erwarten, dass SpielerInnen das spaßige Chaos in diesem Spiel selbst ausprobieren.“

Im Spiel könnt ihr mehr als 60 Charakteren aus dem Warcraft-Universum sammeln und mit ihnen eine „epische Einzelspielerkampagne“ mit mehr als 70 Missionen absolvieren oder mit Freunden kooperative Missionen angehen. Auch einen PvP-Modus wird es geben.

Schon jetzt könnt ihr euch auf der offiziellen Website weitere Details ansehen und vorabregistrieren. Seht nachfolgend den zur Ankündigung veröffentlichten Gameplay-Trailer.

Der Trailer:

Bildmaterial: Warcraft Arclight Rumble, Blizzard Entertainment