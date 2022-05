Trinity Trigger: Seht jetzt das erste Gameplay zum JRPG von einem kleinen Dreamteam

Nach den ersten Bildern, veröffentlicht durch japanische Händler, hat FuRyu nun neue Screenshots und sogar eine spielbare Demo zu Trinity Trigger in Japan veröffentlicht. Und wo eine Demo ist, da ist auch Gameplay. Ein japanischer Nutzer hat einen kompletten Demo-Walktrough aufgezeichnet, den ihr unten findet.

Das Action-RPG wird – wie bekannt war – von FuRyu vertrieben und von Three Rings entwickelt. Geplant ist die Veröffentlichung schon am 15. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch – und neu: PCs – in Japan. Für PS4 und Switch ist jetzt die Demo in Japan erhältlich.

Das RPG, wird aus der Top-Down-Perspektive gespielt. Man sieht sich von den 90er-Jahren inspiriert. Ein „Ring Change“-System soll das Wechseln zwischen acht Waffentypen ermöglichen. Das auf den Gegner abgestimmte Wechseln der Waffen soll dann auch der Schlüssel zum Erfolg sein. 60 unterschiedliche Karten erwarten SpielerInnen, darunter zahlreiche Städte und Dörfer, die erkundet werden möchten.

Bereits bekannt war, dass zahlreiche prominente Entwickler beteiligt sind. Euch erwartet ein World-Design von Nobuteru Yuuki (Chrono Cross). Das Charakter-Design wird Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X) beisteuern und die Story kommt aus der Feder von Yuura Kubota (Octopath Traveler). Für die Musik zeichnet sich Hiroki Kikuta (Secret of Mana) verantwortlich, das Monster-Design kommt von Atsuko Nishida, Tomohiro Kitakaze und Megumi Mizutani.

Die Demo:

via Gematsu, Bildmaterial: Trinity Trigger, FuRyu, Three Rings