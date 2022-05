Trigger Trinity: Erste Bilder zum JRPG der Chrono-Cross- und Xenoblade-Macher

Trinity Trigger hat die JRPG-Fangemeinde in der letzten Woche neugierig gemacht. Der Name war bereits durchgesickert, die Enthüllung sollte erst am 26. Mai 2022 erfolgen. Doch japanische Händler waren zu schnell – und Gematsu hat alles fein säuberlich festgehalten.

Das Action-RPG wird demnach – wie bekannt war – von FuRyu vertrieben und von Three Rings entwickelt. Geplant ist die Veröffentlichung schon am 15. September für PlayStation und Nintendo Switch in Japan.

Besonders viele neue Informationen gibt es tatsächlich nicht, dafür aber erste Screenshots. Wir sehen ein RPG, das aus der Top-Down-Perspektive gespielt wird. Da sieht man sich von den 90er-Jahren inspiriert.

Ein „Ring Change“-System soll das Wechseln zwischen acht Waffentypen ermöglichen. Das auf den Gegner abgestimmte Wechseln der Waffen soll dann auch der Schlüssel zum Erfolg sein. 60 unterschiedliche Karten erwarten SpielerInnen, darunter zahlreiche Städte und Dörfer, die erkundet werden möchten.

Bereits bekannt war, dass zahlreiche prominente Entwickler beteiligt sind. Euch erwartet ein World-Design von Nobuteru Yuuki (Chrono Cross). Das Charakter-Design wird Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X) beisteuern und die Story kommt aus der Feder von Yuura Kubota (Octopath Traveler). Für die Musik zeichnet sich Hiroki Kikuta (Secret of Mana) verantwortlich, das Monster-Design kommt von Atsuko Nishida, Tomohiro Kitakaze und Megumi Mizutani.

Vor langer Zeit kämpften die „Götter der Ordnung“ und die „Götter des Chaos“ um die Herrschaft über die Welt. Große Waffen fielen auf das Land, und die Welt begann zu zerfallen. Jeder Gott wählte einen Stellvertreter – einen „Krieger der Götter“ – und es wurde beschlossen, dass der Sieger durch die Kämpfe zwischen den Kriegern bestimmt werden sollte. Und so verging die Zeit…

Cyan ist ein junger Mann, der ein ruhiges Leben in einem kleinen Dorf führt. Er erfährt, dass er einer der ausgewählten „Krieger des Chaos“ ist und begibt sich auf eine Reise, um gegen sein grausames Schicksal zu kämpfen. Schaut euch unten die ersten Bilder an!

Bildmaterial: Trinity Trigger, FuRyu, Three Rings