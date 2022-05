Seht heute die NetEase Connect 2022 im Livestream

Heute steigt die NetEase Connect 2022 in einer japanischen und englischen Ausgabe. Der japanische Stream startet um 13:30 Uhr, der englische um 19:30 Uhr.

NetEase Games ist auf dem Vormarsch. Der chinesische Entwickler und Publisher ist einer der aufstrebenden seiner Zunft und machte in den letzten Monaten mit einigen Großprojekten und Übernahmen von sich reden.

Für uns vor allem relevant: Das neue Studio von Yakuza-Macher Toshihiro Nagoshi. Dort arbeitet Nagoshi an seinem neuen Spiel, das wir bisher noch nicht im Detail kennenlernen durften. Vertreter von Nagoshi Studio und Grasshopper Manufacture werden jedenfalls einen Auftritt haben. Wie konkret dieser wird, bleibt offen.

Neuigkeiten zu 15 Spielen von NetEase soll es geben, darunter Harry Potter: Magic Awakened, Der Herr der Ringe: Rise to War und Naraka: Bladepoint. Sechs brandneue Spiele sollen dabei sein. Gut stehen die Chancen auf Justice Online. Mit dem chinesischen MMORPG will NetEase in diesem Jahr den Westen erobern. Der englische Livestream wird von den IGN-Redakteuren Daniel Robson und Esra Krabbe moderiert.

NetEase Games expandierte mehrfach

NetEase Games hatte mit Suda51 zuletzt auch einen anderen bekannten Entwickler angeheuert. Eine Studio-Neugründung war hier jedoch nicht nötig, denn mit Grasshopper Manufacture existierte dieses bereits. Im Sommer 2020 hatte man in Shibuya bereits unter der Leitung von Bandai-Namco-Veteran Tetsuya Akatsuka das Ouka Studio gegründet. Neben Nagoshi Studio gehört auch Quantic Dream inzwischen zum Portfolio von NetEase.

Japanischer Livestream ab 13:30 Uhr (Twitch)

Englischer Livestream ab 19:30 Uhr (Twitch)

