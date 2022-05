Return to Monkey Island: Fan-Reaktionen haben Ron Gilbert enttäuscht zurückgelassen

In einem neuen Blogbeitrag auf seiner eigenen Website hat sich Ron Gilbert erneut zu Return to Monkey Island geäußert. Zunächst geht es darum, dass mit Return to Monkey Island eigentlich alles offen war.

„Ich wollte das neue Spiel genau dort beginnen, wo LeChuck’s Revenge endete, und das war der einzige unbewegliche Stein“, so Ron Gilbert. Alles von da an sei „harte Arbeit“.

Neben dem Entstehungsprozess geht Gilbert dabei auch auf ein Thema ein, dass die Ankündigung beherrschte. Viele Fans sind mit dem Grafikstil unzufrieden, wünschen sich einen „Pixel-Art-Stil“.

Gilbert antwortet ihnen zunächst, dass auch Monkey Island 1 & 2 keinen solchen Pixel-Art-Stil hatten. „Ich habe in meiner gesamten Karriere nur ein einziges Pixel-Art-Spiel gemacht, und das war Thimbleweed Park. Monkey Island 1 und 2 waren keine Pixel-Art-Spiele“, so Gilbert in seinem Blogbeitrag.

„Es waren Spiele mit modernster Technik und Kunst. Monkey Island 1 war ein 16-Farben-EGA-Spiel, und wir nutzten die Chance, es auf 256 Farben zu erweitern“, erklärt Gilbert weiter. „Monkey Island 2 zeigte die magische Zauberei der gescannten Grafiken von Peter Chan und Steve Purcell, und wir hatten Lust, alles weiter voranzutreiben. Wenn ich geblieben wäre und Monkey Island 3 gemacht hätte, hätte es nicht so ausgesehen wie Monkey Island 2.“

Curse of Monkey Island, an dem Gilbert nicht beteiligt war, bezeichnete er grafisch als einen „großen Schritt nach vorn“. „Es war ein Spiel, das seiner Zeit entsprach“, so Gilbert. Bei Return to Monkey Island sprachen Dave und Ron auch über Pixel-Art, aber „es fühlte sich nicht richtig an“.

„Wir wollten kein Retro-Spiel machen. Man kann keinen Artikel über Thimbleweed Park lesen, ohne dass es als „Throwback-Spiel“ bezeichnet wird. Ich wollte nicht, dass Return to Monkey Island nur ein Retro-Spiel ist, sondern ich wollte Monkey Island weiterentwickeln, weil es interessant, lustig und spannend ist. Das ist es, was die Monkey-Island-Spiele immer getan haben“, so Gilbert.

„Ich wollte, dass die Grafik in Return to Monkey Island provokativ und schockierend ist und nicht das, was jeder erwartet“, erklärt Gilbert weiter. Um dann zu schließen: „Return to Monkey Island ist vielleicht nicht der Kunststil, den du dir gewünscht oder erwartet hast, aber es ist der Kunststil, den ich mir gewünscht habe.“

„Es ist schon ironisch, dass die Leute, die nicht wollen, dass ich das Spiel mache, das ich machen will, zu den eingefleischten Fans von Monkey Island gehören. Und das ist es, was mich an den ganzen Kommentaren traurig macht“, beendet Gilbert seinen Blogbeitrag.

Er hoffe, diese Fans „springen“ auch noch auf, auf seine Achterbahn namens Return to Monkey Island. „Return to Monkey Island ist eine unglaubliche Achterbahn. Steigt ein und habt Spaß oder verlasst den Vergnügungspark, weil es nicht genau die Achterbahn ist, die ihr wolltet.“

Bildmaterial: Return to Monkey Island, Devolver Digital, Terrible Toybox