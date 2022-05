Reggie Fils-Aimé erklärt, warum ihr F-Zero trotz allem noch nicht aufgeben solltet

Der ehemalige Nintendo-Präsident Reggie Fils-Aimé tourt zur Promotion seines neuen Buchs durch die Welt und gibt zahlreiche Interviews, die uns in den letzten Tagen schon die ein oder andere Neuigkeit bescherten.

Mit GamesBeat sprach er nun über F-Zero. Das Thema bedarf eigentlich keiner weiteren Einführung, deshalb schauen wir gleich mal, was Reggie dazu zu sagen hat. Obwohl es fast 20 Jahre keinen neuen Eintrag zur Reihe mehr gegeben hat, glaubt Reggie Fils-Aimé nicht, dass Nintendo die Serie „aufgegeben“ habe.

Reggie wiederholte dabei die schon oft gemachte Aussage, dass es schlicht an einer innovativen Idee fehle, ein neues F-Zero zu erschaffen. Miyamoto äußerte 2015, dass diese neue Idee zum Beispiel auf einem neuen Controller-Interface basieren könnte.

Offensichtlich fehlt es aber an dieser konkreten Idee. Doch „warum F-Zero aufgeben?“, fragt auch Reggie. In seiner Zeit bei Nintendo hätten Entwickler immer wieder mit „verschiedenen Spielstilen experimentiert“ und „immer darüber nachgedacht“, wie man wieder ein „einzigartiges Erlebnis“ für „bestehende Franchises“ (wie F-Zero) oder natürlich auch neue Marken schaffen könne.

„Ich wette, dass irgendwo in den Entwicklungszentren in Kyoto ein Entwickler mit einer Idee herumspielt, die man auf F-Zero anwenden könnte“, so Reggie. Seiner Erfahrung nach sei es bei Nintendo nie so gewesen, dass man die bewusste Entscheidung getroffen hätte, Reihe X, Y oder Z nicht fortzuführen.

via VGC, Bildmaterial: F-Zero X, Nintendo